Samsung-Apple, un partenariat inattendu entre deux rivaux de longue date

Les deux géants de l’électronique, Samsung et Apple, ont noué un partenariat pour commercialiser des téléviseurs équipés d’iTunes et d’AirPlay 2. Une démarche surprenante quand on pense à la féroce guerre des brevets qu’ils ont menée pendant sept ans. En 2011, la firme à la pomme a accusé son rival d’avoir violé ses brevets portant sur le design et les fonctions de ses smartphones. L’année suivante, le tribunal américain a donné gain de cause à Apple et a condamné Samsung à un dédommagement de 1,05 milliard de dollars. L’entreprise sud-coréenne a directement fait appel et les procès se sont enchaînés. En mai dernier, le montant a été réduit à 539 millions de dollars. Et un mois plus tard, les deux côtés ont trouvé un accord à l’amiable et ont retiré chacune leur demande. C’est ainsi que leur différend a pris fin.





Par ailleurs, le groupe américain ne se porte pas bien pour le moment. Il a revu à la baisse de 5 à 9 % ses prévisions de recettes pour le premier trimestre fiscal 2019, en raison du recul de ses ventes en Chine. C’est ce qu’il a annoncé à ses investisseurs le 2 janvier après la fermeture de la Bourse de New York. Cette nouvelle a tellement bouleversé les marchés financiers autour du monde que l’on a parlé du « choc Apple ». La Bourse de Séoul a été frappée de plein fouet avec la réduction de son indice principal, le Kospi, sous la barre des 2 000 points pour la première fois en plus de deux ans. Le recul d’Apple préoccupe particulièrement l’industrie des TIC du pays du Matin clair, car le géant américain est le plus grand acheteur de semi-conducteurs et de composants au monde et que les entreprises locales en dépendent fortement. Il représente ainsi 6 % de la production chez Samsung Electronics, 13 % chez SK Hynix, 32 % chez LG Display et 55 % chez LG Innotek.





Même sans l’impact d’Apple, le marché des semi-conducteurs affiche déjà de sombres perspectives. L’excès de l’offre fait craindre une chute des prix. Les prévisions des bénéfices de Samsung Electronics et de SK Hynix sur la période de septembre à décembre 2018 ont décliné drastiquement. La situation est d’autant plus alarmante que ce domaine est directement lié à l’économie du pays. Les semi-conducteurs représentent plus de 20 % des exportations de l’an dernier, soit 126,7 milliards sur un total de 605,5 milliards de dollars.