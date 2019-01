15e Festival international d'hiver d'ASSITEJ de Séoul

La 15e édition du Festival d'hiver d'ASSITEJ de Séoul se déroulera du 9 au 19 janvier 2019 à Daehagno, le quartier des théâtres situé dans le nord de la capitale sud-coréenne.





Cette manifestation est la plus grande fête des arts du spectacle pour les enfants et les adolescents du pays du Matin clair, organisée par l’ASSITEJ, une association internationale du théâtre pour l’enfance et la jeunesse.





Cette année, seront joués dix théâtres pour enfants, dont sept sélectionnés en compétition officielle pour les « Récompenses du théâtre pour enfants de Séoul » et trois choisis par les spécialistes.





Date : du 9 au 19 janvier 2019

Lieu : plusieurs théâtres dans le quartier de Daehagno à Séoul

Site : http://assitejkorea.org