Opéra pour toute la famille : « La flûte enchantée »

Le Centre d'arts de Seongnam présentera les 25 et 26 janvier l’opéra « La flûte enchantée ».





Cette pièce est l’un des chefs d’œuvre de Mozart, qui fait preuve de son génie. Depuis sa première représentation en 1791, elle est beaucoup appréciée jusqu’à aujourd’hui. Elle raconte l’histoire du prince Tamino qui part pour délivrer Pamina, la fille de la Reine de la nuit, sur demande de celle-ci.





Cette œuvre a été inspirée du conte de Christoph Martin Wieland, « Lulu ou la flûte enchantée », et d’autres histoires. Faisant partie du « singspiel », une œuvre théâtrale jouée et chantée en allemand, elle cache diverses pensées du compositeur autrichien, ses goûts et ses regards sur la société.





Date : les 25 et 26 janvier 2019

Lieu : Centre d'arts de Seongnam

Site : http://www.snart.or.kr/