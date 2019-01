Principales tendances de consommation pour 2019 en Corée du Sud

© Getty Images Bank

L’année dernière, des expressions telles que « petit mais plaisir certain » ou encore « équilibre travail / vie privée » ont attiré l’attention des sud-Coréens, reflétant le fait que les gens recherchent de plus en plus un bonheur simple et petit dans la vie de tous les jours plutôt que d’avoir des rêves ambitieux ou de grandeur. Et pour cette année, qu’en est-il ?

Le terme « PIGGY DREAM » autrement-dit « rêve de cochon » devrait être l’expression principale qui va caractériser les tendances de consommation de 2019 qui est une année placée sous le signe du cochon. Traditionnellement, cet animal est considéré comme un symbole de chance et de fortune au pays du Matin clair. Aussi a-t-il été choisi comme slogan dans l’espoir qu’il va porter chance a beaucoup de monde. Ce terme comprend aussi une dizaine de tendances qui devrait faire 2019. A commencer par celui du « Play the Concept ». Aujourd’hui, les gens veulent plus que simplement consommer. Quand ils font un piquenique sur les berges du fleuve Han, par exemple, ils ne viennent pas juste pour prendre un verre ou pour prendre l’air. Ils veulent passer un bon moment comme dans un film. Et les entreprises vont devoir être attentives aux produits qui répondent à ce concept et à tous les autres que les consommateurs développent ou vont développer.