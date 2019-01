Kim Jong-un et Xi Jinping préparent le prochain sommet Pyongyang-Washington

ⓒYONHAP News

Le 4e sommet entre Kim Jong-un et Xi Jinping s’est tenu avant-hier à Pékin. Ces deux alliés traditionnels ont ainsi ouvert le bal, alors qu’une série de rencontres cruciales pour le sort de la péninsule sont prévues tout au long de l’année. On peut citer notamment le 2e sommet Trump-Kim, la visite du leader nord-coréen à Séoul, ainsi que les négociations nucléaires Washington-Pyongyang au niveau de travail. De l’avis des observateurs, cette dernière visite de Kim III à Pékin fait allusion à l’imminence de sa 2e rencontre avec le président américain. En effet, l’an dernier, il s’est entretenu trois fois avec Xi, chaque fois que des pourparlers importants avec les Etats-Unis étaient en vue. Autrement dit, l’influence de l’empire du Milieu sur son ancien frère d’armes pendant la guerre de Corée reste sensible. Pyongyang ne devrait pas être mécontent de bénéficier d’un appui solide pour peser sur la table des négociations avec Washington.





Cette nouvelle rencontre sino-nord-coréenne peut se résumer en trois mots : le renforcement des relations bilatérales, la volonté pour une résolution politique du dossier nucléaire nord-coréen et pour la dénucléarisation de la péninsule, et les attentes quant à la tenue de la 2e rencontre. Ce qui attire le plus l’attention, c’est l’accent mis sur l’intensification des relations Pyongyang-Pékin, qui devrait se traduire, entre autres, par la visite du président chinois en Corée du Nord. La coordination entre les deux alliés devrait, par conséquent, se renforcer dans les négociations nucléaires à venir avec les Etats-Unis. Par ailleurs, Xi Jinping a souligné le rôle de son pays dans le processus de dénucléarisation, en laissant entendre que Pékin allait intervenir de manière plus active sur ce dossier.





Enfin, sur son 2e tête-à-tête avec Donald Trump, Kim Jong-un a tenu à souligner qu’il allait mener des efforts afin d’aboutir à des résultats tangibles qui seraient salués par toute la communauté internationale. On peut en déduire que les deux camps auraient rapproché leurs positions concernant les mesures concrètes exigées par Washington à Pyongyang pour sa dénucléarisation, ainsi que les compensations réclamées en retour. Ce qui laisse supposer que les contacts en coulisses entre Washington et Pyongyang se poursuivent en dépit du piétinement de leurs tractations.