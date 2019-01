Le poisson en Corée du Sud

ⓒ YONHAP News

En France, il est de coutume de fêter la fin de l'année en consommant poissons et fruits de mer. En Corée du Sud, ils sont partout ! C'est ce que vont nous expliquer nos trois amis d'« Un regard sur la Corée » : Woo-mi, Amélie et, cette semaine, Patrice.





D’importants marchés aux poissons agrémentent toutes les grandes villes du pays, en particulier à Séoul et à Busan où celui-ci est incontournable. Etalages impressionnants de par leur abondance, mais aussi la fraîcheur des produits proposés, d'autant qu'ici on les savoure crus. Les habitants du pays du Matin clair sont parmi les premiers consommateurs de produits de la mer avec plus de 55 kg par an et par tête.





Une consommation très ancienne puisque des peintures rupestres de la péninsule illustrent déjà le rapport très ancien des populations avec la pêche. Les restaurants de poissons et de crustacés sont nombreux, et on retrouve quasiment tous ces ingrédients à tous les repas sous des forme variées. Alors, bonne écoute et bonne pêche !





