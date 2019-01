Chung Myung-whun, pianiste et chef d’orchestre

ⓒ KBS

Chung Myung-whun est un pianiste et chef d’orchestre reconnu dans le monde entier. Il a été de 2000 à 2015 le directeur musical de l'Orchestre philharmonique de Radio France, et pratique donc la langue de Molière. Le musicien a un attachement tout particulier à la ville de Paris qu’il appelle sa « deuxième maison ».





Le virtuose est également connu pour « Trio Chung », composé de lui-même et de ses deux sœurs, l’une au violon et l’autre au violoncelle. Il a dirigé en tant que chef invité de nombreux orchestres de dimension internationale, dont les Orchestres philharmoniques de Vienne et de Berlin, le Concertgebouw d'Amsterdam, l'Orchestre philharmonique de la Scala de Milan et l'Orchestre de la Radio bavaroise, entre autres.





Chung est aussi engagé dans l’humanitaire. Il est ambassadeur du Programme des Nations unies pour le contrôle international des drogues, et a reçu le titre d'« Homme de l'année » en 1995 par l'Unesco. Depuis 2008, il est aussi ambassadeur de l'Unicef. En 1992, il a été fait chevalier de la Légion d’honneur.





Malgré tout, sa réputation a été éclaboussée par un scandale de détournement de fonds lorsqu’il dirigeait l’Orchestre philharmonique de Séoul depuis 2006. Accusations qui ont, après enquête, été rejetées car aucune activité illégale n’a été relevée dans les documents saisis. Il a fini par être complètement blanchi.