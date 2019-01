Park Won s’arrêtera à Goyang pour sa tournée nationale

Date : le 26 janvier 2019

Lieu : Théâtre Oulim, à Goyang





Park Won s’est fait connaître en 2008 en remportant le Grand prix du concours de musique « You Jae-ha ». L’année suivante, il a fait ses débuts en sortant le premier single « One more chance » du groupe éponyme.





Quatre mois après la dissolution du duo en juillet 2015, le chanteur a sorti son premier album « Like A Wonder ». Il poursuit sa carrière en tant qu’artiste solo avec deux albums publiés et trois concerts live.





Park Won est actuellement en tournée nationale. Il s’est déjà produit à Séoul, à Daejeon, à Chuncheon et à Yeosu. Son prochain concert aura lieu le 26 janvier à Goyang. Cette tournée intitulée « Park Won Tour » se poursuivra ensuite à Busan, à Changwon et à Suwon jusqu’au 24 février.