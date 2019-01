Plusieurs artistes solos et groupes annoncent leur retour en janvier

ⓒ YONHAP News

Les fans de K-pop étaient ravis de voir et revoir leurs idoles grâce aux différentes cérémonies de musique de fin d’année. Ils le seront de nouveau grâce au retour de nombreux chanteurs.





Parmi les artistes solos, Chung Ha a sorti le 2 janvier son nouveau single « Gotta Go ». Il est signé par le duo de producteurs Black Eyed Pilseung qui a composé le premier single de la chanteuse, « Roller Coaster », dont le nombre d’écoutes en streaming a dépassé le seuil des 100 millions.





Le même jour, Ryeowook, membre du boys band Super Junior, a publié son 2e mini-album « Drunk on love » porté par le titre « I’m not over you ». Il s’agit de son premier album sorti après la fin de son service militaire.





LUNA, membre du girls band f(x), a sorti vendredi dernier son nouveau mini-album comportant trois chansons qu’elle a écrites, dont le morceau phare « Even So ».





Plusieurs girls band vont sortir leur nouvel album ce mois-ci. Parmi eux, Apink, mon groupe favori, va sortir demain son 8e mini-album baptisé « PERCENT ». GFRIEND prendra le relais avec son 2e opus officiel « Time For Us » dont la sortie est prévue le 14 janvier.





Quant au seul boys band qui annonce son retour en janvier, c’est ASTRO. Les six garçons devront faire face au rush des girls bands avec le titre « Merry-Go-Round » qu’ils ont écrit.