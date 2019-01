Daesung Eltec, fournisseur de pièces clés pour les voitures connectées

© DAESUNG ELTEC

Depuis plusieurs années, les systèmes audio, vidéo et de navigation ou système AVN permettent aux conducteurs d’exécuter diverses fonctions et activités du smartphone au volant. En effet, les systèmes AVN sont une plate-forme clé pour les voitures connectées, qualifiée de smartphones sur roues. Mais depuis peu, ces systèmes offrent des services d’infotainment qui permettent aux conducteurs de communiquer avec leurs véhicules, mais aussi d’être connectés à des systèmes avancés d’aide à la conduite incluant diverses fonctionnalités, comme le freinage d’urgence autonome et la détection d’angle mort, pour une conduite plus sûre et plus pratique. Ce n’est donc pas étonnant que l’industrie automobile mondiale se soit engagée dans cette voie, celle de la voiture connectée améliorée.





© DAESUNG ELTEC

Et en Coree du Sud, l’une des entreprises leaders sur ce segment est Daesung Eltec qui a développé un système d’assistance au conducteur perfectionné. Un produit qui est essentiel pour les voitures autonomes, les appareils de reconnaissance des gestes et les enregistreurs de données d’accident.