Retour à la mer d’hiver à Sinan (II)

ⓒ KBS

Le comté de Sinan, situé dans la province de Jeolla du Nord, contient le plus grand nombre de petits et grands îlots dans la péninsule coréenne. Ainsi, les riverains y vivent en fonction des conditions maritimes en profitant des trésors halieutiques frais de qualité que fournit la nature.

Comme la semaine dernière, « Saveur du terroir » retourne dans cette magnifique région afin de découvrir les délices de ce début d’année.





ⓒ KBS

Notre première destination est Byeongpung-do. Il s’agit d’une île qui possède le plus long « nodu », le chemin qui reliait les îlots, dévoilé lors de la marée basse. Bien qu’il ait été modernisé, il assume toujours le même rôle de pont. Dans cette zone, six îlots sont reliés l’un à l’autre par cinq « nodu ».

Si l’on traverse deux nodu de l’île de Byeongpung, on arrive à un tout petit îlot qui s’étend sur une superficie de 0,35 km2 et qui abrite seulement quatre foyers. Leurs membres, issus d’une même famille, se réunissent quotidiennement pour aller pêcher et cueillir des ingrédients pour les repas du jour qu’ils partagent ensemble.

Avec les mulets enduits de sauce soja et mi-séchés, on prépare le « sungeogeonjeongjjim ». On les trempe dans de l’huile et des graines de sésame et de l’ail écrasé avant de les cuire à la vapeur. Il s’agit du mets le plus recherché quand le vent froid commence à souffler. Avec le « munjeolmangduk » bien séché, une sorte de gobie, on prépare un plat liquide « jeotguk ». Le bouillon est bien profond et le poisson bien ferme sous la dent. Dans le passé, lors du jour de la chasse des porcs, on ne manquait pas de préparer le « mulgimdoejideunggalbijjim ». On fait cuire la chair de l’épine dorsale du porc en l’assaisonnant de manière pimentée, et juste avant de servir on y trempe des algues marines « mulgim » bien fraîches. Il s’agissait traditionnellement d’un plat bien précieux dans ce village maritime.





ⓒ KBS

Déplaçons-nous à Jido-eup, une île importante dans le passé, située sur la voie maritime des bateaux transportant des saumures de petites crevettes « saewoojeot ». Avec la construction d’un pont la reliant à la péninsule, elle n’est plus considérée comme une vraie île, mais les habitants conservent leur souvenir d’enfance insulaire.

Aujourd’hui, les différents produits halieutiques des îlots alentour étant rassemblés ici pour ensuite être distribués dans les quatre coins du pays, Jido est surnommé le « grenier des produits maritimes ». Ainsi on peut y découvrir divers plats uniques à base d’ingrédients frais. A titre d’exemple, la peau de la raie « hongeo », qu’on fait cuire très longtemps jusqu’à ce qu’elle devienne bien molle avant de la laisser geler. Cette gélatine « hongeokkeopjilmuk » remplie de collagène est particulièrement efficace pour prévenir le vieillissement de la peau et pour traiter l’arthrite. On la trempe dans de la sauce de piment rouge et du vinaigre et l’accompagne en général d’alcool traditionnel laiteux à base de riz « makgeolli ».





Quant à la sciène bien séchée sous la brise marine, elle est préparée d’abord par le « mineogeonjeongjjim » en étant simplement cuite à la vapeur. D’ailleurs, avec les arêtes et la tête du poisson, on prépare du bouillon bien profond et y ajoute des fougères arborescentes « gosari » pour préparer le « mineogosaritang ». Sans aucun autre condiment, ces ingrédients forment une harmonie gustative parfaite. Avec le poulpe « nakji » qui vient d’être attrapé, et donc toujours vivant, on prépare le « nakjibansukbibimbap ». On le coupe en petits morceaux puis les dépose dans un bol de riz cuit à la vapeur bien chaud. Grâce à la chaleur du riz, le poulpe cuit naturellement. On y ajoute divers légumes et un œuf mollet avant de bien mélanger le tout en assaisonnant avec la pâte de piment rouge et l’huile de sésame.