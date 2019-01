Festival de l’éperlan d’Inje 2019

Le Festival de l’éperlan d’Inje sera organisé du 26 janvier au 3 février dans cette ville située dans la province de Gangwon.





Cette manifestation a vu le jour en 1997 pour devenir l’un des principaux festivals d’hiver du pays. Elle accueille chaque année plusieurs centaines de milliers de touristes. En 2015 et 2016, elle a été annulée à cause de la sécheresse et des températures exceptionnellement douces.





Cette fête propose diverses activités intéressantes aux visiteurs, non seulement la pêche à l’éperlan ou la luge sur glace, mais aussi des jeux traditionnels et des programmes permettant d’expérimenter la culture folklorique de la région.





Date : du 26 janvier au 3 février 2019

Lieu : lac de Bingeo à Inje

Site : http://www.injefestival.co.kr