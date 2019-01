Livre blanc sur la défense : Pyongyang n’est plus un « ennemi »

ⓒYONHAP News

La dernière édition du livre blanc sur la défense vient d’être publiée. Le ministère de la Défense rend public tous les deux ans ce rapport sur la stratégie globale de défense du pays. La version 2018, dont la date de publication était initialement fixée au 8 janvier, a été dévoilée hier. Ce retard est surtout lié au nombre important de dossiers brûlants à traiter, comme la suppression de l’expression « ennemi » pour désigner la Corée du Nord, l’évaluation de la force nucléaire de Pyongyang et le service alternatif, entre autres.





La principale nouveauté de cette édition est l’effacement du terme selon lequel la Corée du Sud considère le régime nord-coréen et ses armées comme un ennemi. Désormais, ses ennemis désignent tous ceux qui menacent la souveraineté, le territoire, la population et les biens de la République de Corée. Cette définition plus globale et inclusive est liée au changement de donne dans la péninsule et au rapprochement entre les deux Corées. Pourtant, beaucoup s’y opposaient en estimant qu’aucune solution n’avait été apportée aux problèmes de fond. Selon eux, le nucléaire nord-coréen représente toujours une menace, et la tension peut de nouveau monter d’un cran en fonction de l’évolution des relations entre Washington et Pyongyang, et entre Pyongyang et Séoul. Compte tenu de la controverse, les autorités ont ajouté des phrases comme « les armes de destruction massive de la Corée du Nord constituent une menace pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne », ou « nos armées apporteront leur soutien militaire aux efforts en faveur de la dénucléarisation complète et la paix durable dans la péninsule coréenne et pareront à toute éventualité ».





Le Sud estime que son voisin du Nord possède environ 50 kg de plutonium, qui peut être utilisé pour fabriquer des bombes atomiques. La quantité d'uranium hautement enrichi (UHE) et la capacité de miniaturisation des ogives nucléaires dont dispose le régime de Kim Jong-un sont jugées « considérables », comme c’était le cas en 2016. Selon le dernier livre blanc sur la défense, il reste à vérifier la capacité du Nord à maîtriser la technologie de rentrée des ogives dans l'atmosphère depuis l'espace. Au niveau des effectifs militaires au sud du 38e parallèle, le nombre de soldats, actuellement estimé à 599 000, sera abaissé à 500 000 d’ici 2022. La réduction concernera uniquement l’armée de terre dont les militaires passeront donc de 464 000 à 365 000. Durant la même période, le nombre de généraux, qui s’est élevé à 436 fin 2018, baissera de 76 pour atteindre 360.