Le mouvement #MeToo ébranle le monde du sport

Le président Moon Jae-in a affiché son soutien au mouvement #MeToo qui secoue actuellement le monde du sport. Il a appelé à éradiquer la violence dans ce milieu et à condamner ses auteurs. Cette vague de dénonciation a été déclenchée par les révélations de Shim Suk-hee. Le 17 décembre dernier, la championne de patinage de vitesse sur piste courte a accusé l’entraîneur de l'équipe nationale Cho Jae-beom de viols et agressions sexuelles dont elle a été victime depuis 2014. L’accusé a nié tout en bloc.





Le mouvement semble se propager à d’autres disciplines. L’ancienne judoka Shin Yu-yong a pris le relais en dénonçant hier les agressions sexuelles que son coach a commises de manière répétée depuis qu’elle était lycéenne. Elle a aussi porté plainte contre lui. La victime a abandonné sa carrière sportive et l’inculpé n’est pas apparu en public depuis mars 2018. Même si l’association sud-coréenne de judo était au courant de cette affaire, elle n’a pris aucune mesure car les deux concernés n’exercent plus dans le milieu.





Ces épisodes de violence dans le monde du sport ne datent pas d’hier. En 2007, le basketball féminin était sur la sellette, et la gymnastique rythmique a été éclaboussée en 2011. Pourtant, aucune des révélations ne s’est traduite par une prise de mesures concrètes, et la plupart des accusés ont pu reprendre leurs activités une fois l’affaire calmée. Alors, qu’est-ce qui a poussé les responsables sportifs à passer à l’acte ? Le procès intenté par la médaillée d’or olympique de short-track a secoué le pays tout entier et provoqué une forte attention chez les sud-Coréens. Face à cette vive réaction, les dirigeants sportifs ont présenté leurs excuses tardivement et se sont engagés à prendre des mesures. Le gouvernement a également affiché mercredi dernier sa volonté de revoir l’ensemble des dispositifs destinés à protéger les athlètes contre les violences sexuelles.





Le plus grand problème est l’omerta qui règne dans ce milieu. A force de rechercher la performance à tout prix, les entraîneurs jouissent d’une autorité démesurée. Quant aux joueurs, ils vivent en communauté, isolés du monde en suivant des formations effrénées. Résultat, les victimes qui tentent de révéler les abus sexuels sont contraintes d’abandonner leur carrière. Des voix s’élèvent pour changer de fond en comble l’actuel système de formation des sportifs tout en renforçant la protection des droits de l’Homme dans ce milieu.