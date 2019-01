The Gateless Gate : essai filmé bouddhiste

Le bouddhisme est rarement directement représenté dans le cinéma sud-coréen. La télévision abreuve pourtant les spectateurs de reportages et docu-fiction sur le sujet. Une chaîne y est totalement consacrée. C'est que les fictions ou les documentaires qui s'attaquent au sujet, comme ceux qui s'attaquaient au chamanisme jusqu’à une récente modernisation, paraissent difficiles à faire car ils tentent souvent d'être expérimentaux, pour lier leur contenu à leur forme ; élitisme oblige. Nous sommes un peu dans ce cas avec « The Gateless Gate ». En ce début d’année, intéressons-nous à ce documentaire zen réalisé l’année dernière par de Park Dae-won.





* Toujours l'enfer du docu-fiction mais l'esthétisme en sus

« Gateless Gate » commence comme une fiction référencée à de célèbres films autour du bouddhisme. Après ce préambule à la tendance zen du bouddhisme qui a été introduite en Corée au 4e siècle de l’ère chrétienne, sous l'influence de la puissante dynastie chinoise des Qin, le film vient documenter le rituel de 100 jours organisé par 11 moines bouddhistes. A l'écart du monde, les religieux méditent, aux prises avec des petits riens quotidiens tandis que les saisons passent non sans une certaine compétition à être plus parfait que les autres. En fait, ils recherchent ce que le zen prône avant tout : l'illumination.





*The Gateless Barrier

Le titre du film et de nombreuses citations proviennent de « The Gateless Barrier », célèbre compilation de 48 « koan » (formulation langagière absurde). L'auteur est le Chinois Wumen Huikai (d'ou le titre coréen « Les Koan de Wumen »), écrivain du 13e siècle. Le thème principal en est les prisons de la conscience et la libération – dite illumination – par l'absence à soi-même. Et à l'inverse de ce que cette compilation parfois incohérente tente de dire, ses écrits sont devenus sacrés pour les bouddhistes zen notamment de la tendance dite Linji en Chine et Rizai au Japon. Il faut noter que la tendance contemporaine du bouddhisme sud-coréen est l’œcuménisme, c'est-à-dire la fusion d'influence religieuses diverses, officiellement pour dépasser les anciennes rivalités sectaires (rappelons que chaque clan nobiliaire coréen avait son temple et sa secte), mais aussi pour plaire à la religiosité moderne peu soucieuse des origines de tel ou tel concept mais friande d'efficacité.





*Les références fictionnelles

Comme nous l'avons dit, le film, au moins au début, tente de l'esthétisme avec des références au cinéma de fiction sud-coréen : on pense au célèbre « Pourquoi Boddhi Dharma est-il partit pour l'Est » de Bae Yong-kyun, « The Avatamska Sutra » de Jang Sun-woo ou encore à « Mandala » et « Aje Aje Balaje » de Im Kwont'aek et, bien sûr, à « Printemps, automne, été, hiver et printemps » de Kim Ki-duk. Pour l'expériemental plus radical, on pense à « Moenjo Daro » et à « Hand Against The Sun » de Ko Chang-soo. Mais la comparaison s'arrête là. Toutes ces références ont pour point commun de tenter de donner des équivalents visuels à l’illumination zen. Ce qui est légitime vu que le zen original se veut libéré des traditions religieuses écrites, avec leurs textes sacrés et leur roman cosmologique métaphysique.





Le retour à un style du reportage télévisé marque la faillite de ce projet ; car comment parler de ce qui est une négation pure et simple du vivant et du réel ? Si le cinéma a pour puissance de révéler l'invisible, il est avant tout un instrument bien terre à terre, qui voit une porte là où il y a une porte, et voit un vieux perdu dans ses cogitations quand il y a un vieux perdu dans ses cogitations. Une autre puissance du cinéma est d'être dialectique : il se focalise sur des éléments sans nier l'existence de ce qui l'entoure. Il ne peut être un vecteur d'oubli – hormis pour la création d'univers d'illusion comme, par exemple, les films de science-fiction ou les dyschromies. Et l'illusion, le voile de Maya en termes bouddhistes, c'est justement ce qui semble poser problème ici.