La Corée du Sud affiche son ambition dans l’hydrogène

Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki a affiché l’ambition de la Corée du Sud de se doter de 80 000 véhicules à hydrogène d’ici 2022. Il existe deux types de véhicule à hydrogène. Le premier est doté d’un moteur à combustion interne qui utilise l’hydrogène à la place du carburant. Il n’est pas si différent des automobiles conventionnelles. Le problème, c’est que l’ensemble du système de combustion est à réinventer. Le deuxième type est équipé d’un moteur électrique dont l'énergie provient d'une pile à hydrogène. Lorsque l’on parle d’un véhicule à hydrogène, on se réfère généralement à ce dernier. Puisqu’il fonctionne à l’électricité, le véhicule n’émet pas de gaz d’échappement tout en contribuant à filtrer les particules fines suspendues dans l’air. D’où l’intérêt et l’engouement provoqués par ce moyen de locomotion de nouvelle génération à l’échelle mondiale.





On entend également parler de l’ « économie de l’hydrogène ». Il s’agit d’une économie qui s’appuie non pas sur les combustibles fossiles mais sur l’hydrogène. Le terme est employé pour la première fois par Jeremy Rifkin, professeur à l'université de Pennsylvanie, dans son livre publié en 2002 et intitulé justement « Economie de l’hydrogène ». L’auteur met en avant la nécessité de remplacer les énergies fossiles par l’hydrogène dans un monde où la production de pétrole va diminuer dès 2020, provoquant inévitablement des conflits. L’hydrogène est également considéré comme une source d’énergie de demain par l'Agence internationale de l'énergie (AIE).





Quels sont les leaders en la matière ? Hyundai Motor est l’un des constructeurs automobiles les plus avancés. Le géant sud-coréen s’est associé à Audi dans le domaine des piles à combustible. Avec le lancement du modèle NEXO, il est devenu le premier fabricant au monde à produire en série des véhicules électriques alimentés à l’hydrogène. Quant aux pays, le Japon possède le plus grand nombre de brevets liés à la pile à combustible. En revanche, l’Allemagne et les Etats-Unis ont pris du retard. Dans cette situation, les entreprises de ces deux puissances automobiles signent de multiples contrats de partenariat avec des sociétés sud-coréennes ou japonaises. Le gouvernement a revu à la hausse les subventions destinées aux véhicules écologiques. Il s’est fixé pour objectif de passer de 15 000 à 80 000 unités sur le marché d’ici 2022 afin de protéger l’environnement tout en dynamisant l’industrie du futur.