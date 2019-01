Toegye Yi Hwang et les fleurs d’abricotier

Toegye Yi Hwang a longtemps été admiré comme l’un des plus grands érudits confucéens de la dynastie Joseon. Lorsqu’il fut nommé gouverneur de Danyang à l’âge de 48 ans, il souffrait encore du décès de son épouse et de son fils cadet. Pour empirer les choses, il était dans une impasse politique. Arrivé à Danyang, il fit connaissance d’une certaine Duhyang âgée alors de 18 ans. Cette courtisane douée pour la poésie et la musique consola la tristesse du savant avec des poèmes et des chants. Elle l’aimait profondément malgré l’énorme différence d’âge, et lui aussi finit par lui ouvrir son cœur. Malheureusement, Yi Hwang fut affecté dans une ville lointaine quelques mois plus tard et Duhyang lui offrit un abricotier en guise de cadeau de départ. Les deux ne purent jamais se revoir après leur triste séparation à Danyang. Yi Hwang laissa plusieurs poèmes sur les fleurs d’abricotier et Duhyang fit construire une petite hutte près de l’endroit où elle se promenait avec son bien-aimé pour y passer le reste de sa vie en le regrettant. Voici l’un de ses poèmes sur ces fleurs :





Assis, l’air détaché, dans cette chambre vide,

Je rencontre les sages à travers des livres anciens tout jaunis.

Je regarde par la fenêtre le printemps arriver sur les fleurs d’abricotier.

Ne sois pas triste de voir les cordes cassées du geomungo.





L’amour des lettrés de Joseon pour le geomungo est bien connu. Lorsqu’ils étaient fatigués à force d’étudier pendant des heures, ils se détendaient en jouant de cette cithare à six cordes. Même ceux qui ne pouvaient la manier habilement la gardaient à leurs côtés car, comme le dit Yi Hwang dans son poème, il suffit de savoir apprécier la valeur de cet instrument. La dernière ligne nous laisse supposer que le poème est un message destiné à Duhyang. L’érudit devait avoir envie de dire que même si le geomungo ne peut émettre aucun son avec ses cordes cassées, il peut entendre la musique avec son cœur et qu’il penserait toujours à sa bien-aimée.





[Liste des mélodies de cette semaine]

1. « Promesse » interprété au chant par Kim Yeong-gi

2. « Le chant des fleurs d’abricotier » interprété au chant par Hong Hyeon-su

3. « Le chant du camélia » interprété au chant notamment par Kim Su-yeon