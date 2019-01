Préparations en cours pour le deuxième sommet entre Pyongyang et Washington

© YONHAP News

Le dialogue entre la Corée du Nord et les Etats-Unis a repris, et les deux pays semblent avoir entamé activement les préparations du deuxième sommet entre leurs dirigeants, Kim Jong-un et Donald Trump. Selon la presse, une lettre de Trump a été envoyée à Kim le week-end dernier, juste après la dernière visite officielle du leader nord-coréen à Pékin.





« Lors d’une réunion de son cabinet à la Maison blanche début janvier, Donald Trump a dit qu’il avait reçu une belle lettre de Kim Jong-un. Il faisait référence à la missive envoyée par Kim en fin d’année dernière. Selon un récent article, Trump a alors répondu dans un document délivré directement à Pyongyang. De hauts responsables américains se seraient donc récemment rendus dans la capitale nord-coréenne pour le transmettre et confirmer la détermination du président américain à rencontrer Kim rapidement. Les analystes estiment donc que le sommet Corée du Nord-Etats-Unis pourrait se tenir fin février ou début mars », explique Hong Hyun-ik, chercheur à l’Institut Sejong à Séoul. Il revient sur les signes qui montrent qu’une rencontre Kim-Trump est proche.