Quotas européens sur l’acier : quel impact sur les sidérurgistes sud-coréens ?

ⓒKBS News

Bruxelles vient d’obtenir l’aval de tous les pays membres de l’UE pour appliquer dès le 2 février, et jusqu’en juillet 2021, les mesures de sauvegarde sur les produits d’acier importés mis en place en juillet dernier à titre provisoire. Il s’agit de réduire les quotas d’importation ou d’imposer des tarifs douaniers très élevés lorsque les importations de certaines catégories de produits grimpent au point de porter préjudice à l’industrie domestique. C’est une pratique légale au regard du droit international, étant donné que l’Organisation mondial du commerce (OMC) la reconnaît sous certaines conditions. Cette dernière recommande d’offrir aux pays exportateurs visés une opportunité de négocier et des compensations appropriées. Et si le résultat des pourparlers n’est pas satisfaisant, ce gendarme international du commerce permet aux nations exportatrices de prendre des mesures de représailles.





L’UE a semble-t-il estimé que son industrie sidérurgique était menacée. C’est une des conséquences du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine. Leurs produits d’acier ont subi, réciproquement, une hausse spectaculaire des droits de douane l’an dernier, en pénalisant dans le même temps les autres pays exportateurs d’acier, tels que la Corée du Sud. Dans ce contexte, Bruxelles a voulu prévenir un déferlement sur son territoire de produits sidérurgiques « made in China » qui ne trouvent plus de débouchés aux Etats-Unis, afin de protéger ses sidérurgistes.





L’Europe est le 4e client des entreprises d’acier du pays du Matin clair. Ainsi, cette dernière décision risque d’avoir des répercussions négatives sur leurs affaires. Séoul se veut rassurant en affirmant qu’il pourra maintenir le volume d’exportations de ces dernières années sans avoir à subir la hausse de 25 % des taxes prévue par les mesures en question. En effet, le gouvernement sud-coréen a obtenu un quota favorable pour 11 catégories de ses produits d’acier. Pour information, la vente des marchandises en question vers le Vieux continent a progressé de 2 450 000 tonnes en 2015 à 3 300 000 tonnes en 2017. Afin de minimiser les impacts négatifs, le gouvernement a tenu une réunion d’urgence avec les professionnels afin de discuter des mesures à prendre. L’exécutif entend également mener activement des démarches auprès de Bruxelles afin de faire valoir ses droits prévus par la convention de l’OMC.