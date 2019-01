Escapade artistique au village culturel de Gamcheon

ⓒ KBS

Impossible de ne pas tomber sous le charme des ruelles sinueuses et des maisons aux couleurs pastel de Gamcheon, à Busan. Fresques murales, sculptures, boutiques d’artisanat, expositions et cafés croquignolets ponctuent la découverte de ce village niché à flanc de colline.





Mais ce qui fait aussi sa particularité, c’est son histoire… Avant d’être le lieu coloré et artistique qui lui vaut aujourd’hui le surnom de « Santorin coréen », Gamcheon était un bidonville qui abritait des réfugiés pendant la guerre de Corée (1950-1953).





Au début des années 50, il n’était constitué que de quelques minuscules cabanes dans lesquelles s’agglutinaient des familles entières afin de fuir l’armée nord-coréenne dont l’avancée s’arrêtait à ce que l’on appelait le périmètre de Busan. Il s’agissait d’une zone située dans le sud-est de la péninsule qui a été défendue jusqu’au bout par les armées sud-coréennes et américaines pendant la guerre.





Pendant les décennies qui ont suivi, le village s’est peu à peu développé, mais les habitations restaient vétustes et les ruelles délabrées. Ce n’est qu’à la fin des années 2000 que les riverains et artistes locaux se sont retroussé les manches pour donner un second souffle à leur quartier. Les maisons ont été restaurées et peintes avec d’éclatantes couleurs offrant ainsi un superbe panorama tout au long du Oknyeobong et du mont Cheonma.





Même si Gamcheon attire désormais une nuée de touriste chaque jour, la vie de ses 10 000 habitants continue d’y suivre paisiblement son cours. Pour profiter pleinement de la visite, on peut se procurer une carte à 2 000 wons (1,5 euro) au centre d’information. Elle propose un parcours reliant les spots les plus intéressants. Arrivé sur place, vous pouvez y tamponner votre carte. Et si vous tamponnez consciencieusement les dessins correspondant à chaque lieu, une petite récompense vous attend à la clé. Cela donne un côté ludique à la visite qui prend des allures de chasse au trésor. Bonne chance à tous !