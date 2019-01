Paik Kun-woo, pianiste francophile et francophone

ⓒ KBS

Paik Kun-woo est issu d’une famille de musiciens. Il est le fils d’un père violoniste et d’une mère professeure de piano. Son apprentissage du piano a commencé très tôt, et c’est à 10 ans qu’il donne son premier concert avec l’orchestre national.





A 15 ans, il part à New York pour participer au Concours Dmitri Mitropoulos pour les chefs d’orchestre où il obtiendra un prix spécial. A 19 ans, il intègre la très célèbre Julliard School de New York. En 1969, il est lauréat du concours Busoni, et du concours Naumburg en 1971.





Le musicien a joué avec de nombreux orchestres, tels que l'Orchestre symphonique de Londres, l'Orchestre symphonique de la BBC, le Pittsburgh Symphony, l'Orchestre national de Russie, l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, l'Orchestre de Paris, l'Orchestre national de France, l'Orchestre de chambre de Paris, le Philharmonique de Varsovie, l'English Chamber Orchestra et l'Orchestre de la radio polonaise, sous la direction de chefs d'orchestre. Il est également invité à se produire dans de nombreux festivals.





Paik est considéré comme un interprète majeur de la musique française après la sortie d’un disque de Fauré. Il est important de préciser qu’il a été directeur artistique du Festival de musique de la Côte d'Emeraude à Dinard pendant 21 ans.





L’artiste de 72 ans réside à Paris depuis 1974 avec son épouse, qui n’est autre que l’actrice Yoon Jeong-hee, star de la fin des années 1960. Elle a pu être vue récemment dans le film « Poetry » de Lee Chang-dong, sorti en salles en mai 2010. Le couple a une fille qui est aussi violoniste. Paik Kun-woo a été fait Chevalier de l'ordre des arts et des lettres en 2000.