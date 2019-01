Retour sur le soulèvement du 3 avril 1948 à Jeju

ⓒKBS News

La Justice a jugé hier « invalides » les condamnations rendues par une cour martiale à l’encontre des habitants de l’île de Jeju, accusés d’avoir participé au soulèvement dit du 3 avril 1948. Ce qui revient à les innocenter, 70 ans après cette tragédie. C’est l’aboutissement de la loi spéciale adoptée en janvier 2000, qui a permis de jeter un éclairage nouveau sur les événements. Au fil des années, des voix se sont élevées pour demander de faire toute la lumière sur l’affaire et réhabiliter les victimes. Ainsi, en août 2000, une commission d’enquête a été mise sur pied à cette fin. Et elle est parvenue à redéfinir l’événement comme suit : au cours des conflits armés qui opposaient les insurgés à l’expédition punitive sur l’île de Jeju, beaucoup d’habitants ont été tués et blessés.





La commission d’enquête a fixé le déroulement de l’affaire entre le 1er mars 1947 et le 21 septembre 1954. Un incident a déclenché l’événement en question. A l’origine se trouve la manifestation organisée dans le but de célébrer le 28e anniversaire du Mouvement pour l’indépendance du 1er mars 1919. Un enfant est mort sous les sabots d’un cheval de la police montée. Des citoyens ont voulu protester. Or, la police a tiré sur la foule en croyant à tort qu’ils allaient attaquer le commissariat. Suite à cela, le parti sud-coréen des Travailleurs a lancé une grève générale. Quant aux autorités, elles ont orchestré la purge de tous les communistes au lieu d’ouvrir le dialogue.





Sur fond de confrontation idéologique, le parti des Travailleurs a dépêché quelque 350 commandos le 3 avril 1948. Ils ont attaqué non seulement 12 commissariats de police mais aussi les maisons des principales personnalités de droite. Les autorités ont alors mené une répression armée sans merci, au lieu de chercher une solution fondamentale. Tandis que le commando communiste extorquait des villages notamment pour son ravitaillement alimentaire, l’équipe de répression procédait à un grand nombre d’arrestations arbitraires et d’exécutions sommaires. L’événement du 3 avril de Jeju a pris fin officiellement le 21 septembre 1954. C’est le jour où l’Etat a levé l’interdiction de circuler dans les régions de la montagne Halla, imposée depuis le 17 octobre 1948. L’armée des insurgés a été anéantie au point qu’elle ne comptait plus que 11 survivants en novembre 1953.





Après l’application de la loi spéciale, le pays a recensé quelque 14 000 habitants massacrés lors de cette tragédie. C’est le chiffre officiel sur la base des déclarations déposées. Le nombre réel des victimes devrait être beaucoup plus important. Quant aux soldats et policiers tués dans ce combat, ils sont estimés respectivement à 180 et 140.