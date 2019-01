La nouvelle stratégie antimissile américaine vise la « menace extraordinaire » de Pyongyang

ⓒKBS News

Le président américain a dévoilé jeudi sa nouvelle stratégie de défense antimissile, au moment où un haut officiel nord-coréen s’envolait pour les Etats-Unis afin de mener des négociations sur un nouveau sommet Washington-Pyongyang. Cette nouvelle stratégie doit marquer un tournant, en ce qu’elle prévoit de mettre en place un nouveau système d’interception dans l’espace et de neutraliser les missiles ennemis dès leur lancement. En effet, le dispositif antimissile actuel est basé sur des équipements terrestres. Et il est focalisé sur la destruction des projectiles en vol. Or, un missile est plus facile à intercepter peu après son lancement, parce que sa vitesse est relativement réduite. A cette fin, le Pentagone envisagerait de déployer ses armes stratégiques existantes, telles que le nouveau chasseur F-35. La Corée du Sud a d’ailleurs commandé une quarantaine d’exemplaires de cet avion furtif, dont les deux premiers devraient arriver fin mars dans le pays.





Selon le document, la nouvelle stratégie prévoit de renforcer les capacités de défense contre les missiles balistiques, mais aussi contre les missiles de croisière et les missiles hypersoniques. A cette occasion, Donald Trump a souligné que les Etats-Unis protégeraient leurs citoyens contre toute attaque de missile, quelle qu’en soit la forme. D’après le locataire de la Maison blanche, l’objectif est de se doter des capacités de capter et intercepter tout projectile ayant dans sa ligne de mire le territoire américain, cela à tout moment et en tout lieu. Le document sur la nouvelle stratégie de défense exprime une inquiétude face aux armements balistiques en évolution rapide de la Corée du Nord, de l’Iran, de la Russie et de la Chine. Il qualifie notamment les missiles de Pyongyang de « menace extraordinaire », tout en redoutant que le royaume ermite soit bientôt en mesure d’attaquer le continent américain. Et il attire l’attention sur l’Iran, qui risque de déployer effectivement ses missiles balistiques intercontinentaux (ICBM). En même temps, il fait valoir que la Russie et la Chine présentent une menace précise avec leurs ICBM de grande envergure. Il souligne enfin que les Etats-Unis comptent sur la dissuasion pour se défendre.





Le pays de l’Oncle Sam a choisi le bon moment pour présenter sa nouvelle stratégie de défense. C’est le jour où Kim Yong-chol, le vice-président du Parti des travailleurs nord-coréen, était en route pour la capitale américaine afin de discuter d’un nouveau sommet entre les dirigeants Kim Jong-un et Donald Trump. La stratégie en question propose des moyens pour mieux faire face aux menaces balistiques des pays susceptibles de déclarer leur hostilité à l’égard des Etats-Unis. Par conséquent, sa révélation devrait faire pression sur la Corée du Nord, que ce soit intentionnel ou non. Ainsi, elle pourrait permettre à Washington de prendre les devants sur Pyongyang lors de leurs pourparlers.