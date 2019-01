Le mouvement #MeToo éclabousse le monde du sport sud-coréen

ⓒKBS News

Les violences sexuelles n'épargnent pas le milieu sportif. Dans le sillage du mouvement #MeToo, les témoignages de sportifs victimes d'agressions sexuelles se multiplient en Corée du Sud. C'est la patineuse de vitesse sur courte piste Shim Suk-hee qui a ouvert les vannes en dénonçant les violences que son entraîneur lui a fait subir.





La patineuse de 21 ans, qui a remporté plusieurs médailles aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi et de PyeongChang, a porté plainte contre son ancien entraîneur Cho Jae-beom en décembre dernier pour agressions sexuelles. Elle a révélé avoir subi des violences sexuelles et du harcèlement à plusieurs reprises de la part de son ex-coach depuis 2014 jusqu'à seulement deux mois avant l'ouverture des JO de PyeongChang en février 2018. Cho avait déjà été inculpé pour avoir battu, de manière répétée, quatre jeunes patineuses dont Shim, et mis en détention après avoir été condamné à dix mois de prison à l’issue de son procès en première instance le mois dernier. Le procès en appel est actuellement en cours.





Alors que le choc provoqué par la révélation des violences physiques perpétrées par l'entraîneur à l'encontre de ses disciples est encore vif, les violences sexuelles subies par Shim Suk-hee ont suscité une véritable stupéfaction dans la société sud-coréenne. Après la plainte portée par Shim, une association de jeunes patineurs a fait savoir que six autres athlètes du milieu avaient également subi un calvaire similaire.





Le 14 janvier, c'est l'ancienne judoka Shin Yu-yong qui a emboîté le pas à Shim. Elle a révélé avoir été agressée sexuellement par son entraîneur depuis qu'elle était lycéenne, et avoir déjà déposé une plainte contre lui. L'Association coréenne de judo en a été informée l’année dernière, mais est restée les bras croisés sous prétexte que la jeune femme avait mis un terme à sa carrière de judoka et que l'accusé restait caché. C'est seulement après la révélation de l'affaire par la victime dans les médias que l'association a commencé à étudier les sanctions à prendre.





En effet, les violences physiques et sexuelles dans le monde du sport ne sont pas rares. Selon les données du Comité olympique sud-coréen, 124 cas de violences physiques, sexuelles ou verbales chez les sportifs ont été sanctionnés au cours des cinq dernières années. Mais la plupart de ces affaires finissent par être étouffées et les sanctions ne sont pas suffisamment dissuasives.





Les experts font remarquer que, dans le monde du sport de haut niveau, le rapport entre un entraîneur et ses athlètes est comparable à celui qui lie un maître à ses apprentis. L'entraîneur exerce une autorité presque absolue sur ses joueurs qui, souvent isolés du monde extérieur, entretiennent une dépendance vis-à-vis de leur maître pour leurs performances et carrière sportives. Profitant de ce contexte particulier, les équipes et les organisations sportives cherchent à régler les affaires de violences sexuelles sans faire trop de bruit et se contentant d’appliquer des sanctions légères aux auteurs d'agressions.





Face à l'ampleur prise par les révélations de Shim Suk-hee et de Shin Yu-yong, le gouvernement et les organisations sportives ont commencé à réagir. Le président Moon Jae-in a ordonné de lancer une enquête exhaustive pour recenser les cas de violences sexuelles dans le monde du sport, d'élaborer des plans de prévention et de revoir la législation en la matière. Le Comité olympique sud-coréen a, de son côté aussi, décidé de mener des investigations sur le terrain pour dresser un état des lieux des violences sexuelles dans toutes les disciplines sportives, et de remettre à plat le système de protection des droits de l'Homme des sportifs.