Kakao suspend son service pilote de covoiturage

Kakao a suspendu, vendredi, son service de covoiturage « Kakao Carpool » lancé à titre d’essai. Il s'agit d'une mesure temporaire visant à apaiser la colère des chauffeurs de taxi qui s’y opposent avec virulence. Le Minjoo, le parti au pouvoir, a appelé l’industrie du taxi à participer à un dialogue social, et celle-ci a fini par l’accepter.





Dans un communiqué publié le 15 janvier, Kakao a affirmé avoir pris cette décision afin de poser les bases pour établir une coopération avec les conducteurs de taxi et pour dégager un consensus social sur la question. Le géant sud-coréen de la messagerie mobile a également exprimé sa volonté de mener de nombreuses discussions avec l'industrie du taxi via une instance de dialogue social que le parti au pouvoir et le gouvernement envisagent de mettre sur pied. Kakao a indiqué qu'il n'y a aucune condition préalable pour entamer le dialogue et qu'il y participera de façon ouverte, sans écarter l'éventualité d'une annulation du lancement de son service. Il a toutefois précisé que son but était d'améliorer le bien-être des acteurs de l'industrie du taxi et d’élargir le choix des transports pour les utilisateurs. Enfin, il a souhaité coopérer avec les sociétés de taxi afin de poursuivre l'innovation en matière de mobilité.





Le covoiturage que Kakao s'apprête à lancer est un service accessible via une application mobile reliant les conducteurs privés et les passagers. Ce service constitue une forme par excellence de l'économie collaborative reposant sur un partage des ressources entre les individus. Le pionnier du covoiturage Uber a lancé son service dans environ 70 pays. Cependant, en Corée du Sud, son activité a été jugée illégale en vertu de la loi qui interdit aux véhicules non commerciaux de transporter des passagers dans un but lucratif. Du coup, la société américaine s'est retirée du marché sud-coréen en 2015. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs compagnies de service de covoiturage opèrent dans le pays, grâce à une dérogation qui autorise les véhicules particuliers à transporter des passagers payants aux heures de pointe du matin et du soir.





Si l'arrivée de Kakao sur le marché du covoiturage suscite une opposition aussi forte des chauffeurs de taxi alors que d'autres acteurs sont déjà présents, c'est que cet opérateur représente, selon eux, une menace autrement redoutable pour leur survie en raison de sa taille. Pour dénoncer cette menace, deux chauffeurs de taxi se sont immolés par le feu en décembre et en janvier. En effet, Kakao détient non seulement la plus grande plateforme de messagerie mobile dans le pays, mais dispose aussi d’immenses volumes de données sur les utilisateurs, récoltées grâce à ses autres applications « KakaoMap » et « Kakao T ». En revanche, dans le secteur des taxis, la concurrence est déjà rude et les chauffeurs se plaignent de leurs conditions de travail difficiles et de leurs bas revenus.





Le gouvernement, qui prône la dynamisation de l’économie collaborative, se trouve aujourd’hui dans une position délicate. Le Minjoo, le parti présidentiel, s’est proposé de servir de médiateur dans ce conflit qui oppose, en fin de compte, le monde numérique et les secteurs traditionnels. Mais la tâche ne devrait pas être aisée.