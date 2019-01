Séoul ne considère plus Pyongyang comme son ennemi

ⓒYONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Défense a rayé, dans son dernier livre blanc publié le 15 janvier, la phrase selon laquelle la Corée du Nord est l'ennemi de la Corée du Sud. Il a également supprimé les expressions « Kill Chain » et « KMPR », qui renvoient respectivement au système de frappe balistique préventive et au plan de sanctions et de représailles massives de Séoul. Car, selon certains, ces expressions pourraient être perçues comme provocatrices à l'égard de Pyongyang. Cette nouvelle approche reflète l'évolution récente des relations entre les deux Corées ainsi que le processus de paix en cours dans la péninsule. Cependant, nombreux sont ceux qui s'y opposent, en exprimant des préoccupations d’ordre sécuritaire.





Le ministère publie tous les deux ans un livre blanc sur la défense nationale. L’ouvrage est distribué à divers institutions, instituts de recherche ou bibliothèques, et est également consultable et téléchargeable sur son site internet. L’édition 2018 a pour particularité de ne plus employer le terme « ennemi » pour décrire la Corée du Nord. A noter que la précédente version, celle de 2016, mentionnait que « le régime nord-coréen et son armée sont les ennemis du pays, tant que leur menace persiste ». Le nouveau rapport indique en revanche que « l'armée sud-coréenne considère comme ses ennemis les forces qui menacent et usurpent la souveraineté, le territoire, le peuple et les bien de la République de Corée ». Ainsi, Séoul a employé le terme « ennemi » de manière élargie, sans viser spécifiquement son voisin.





C’est dans l’édition 1995 que le Nord a été décrit pour la première fois comme un « ennemi principal ». Cette expression a été supprimée après le sommet entre les dirigeants des deux Corées en 2000. Cependant, en 2010, le bombardement de l'île sud-coréenne de Yeonpyeong par l'armée nord-coréenne a amené Séoul à utiliser de nouveau le terme « ennemi ».





Le livre blanc sur la défense fait également l’état des lieux des capacités militaires du royaume ermite. La nouvelle édition souligne le renforcement de la capacité de son armée à mener des opérations spéciales. Elle indique notamment que le régime de Kim Jong-un a mis sur pied un bataillon spécial ayant pour mission d'assassiner des personnalités importantes. En outre, la Corée du Nord a déployé de nouveaux lance-roquettes multiples de 122 et de 200 millimètres, tractés sur la ligne de front et sur la côte.





Pour ce qui est de ses capacités nucléaires, Pyongyang possèderait environ 50 kg de plutonium pouvant servir à fabriquer des bombes atomiques. Il disposerait également d'une « quantité considérable » d'uranium hautement enrichi. Des estimations identiques à celles du livre blanc publié en 2016. Ce qui montre la difficulté d’obtenir des informations sur le programme nucléaire nord-coréen, mené dans le plus grand secret. Concernant les missiles balistiques, Séoul estime que des vérifications supplémentaires sont nécessaires pour savoir si le régime maîtrise la technologie de rentrée des ogives dans l'atmosphère.





Par ailleurs, le ministère de la Défense précise que ses effectifs, dont le nombre s’élève à 599 000 actuellement, seront réduits à 500 000 d’ici 2020.





Le livre blanc 2018 se fait l’écho de l’évolution de la situation entourant la péninsule coréenne et le processus de rapprochement en cours entre les deux pays. Cependant, l’abandon du terme « ennemi » pour décrire la Corée du Nord suscite également les critiques de ceux qui estiment que les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang restent inchangées, et que les relations bilatérales peuvent se refroidir à tout moment. Comme pour répondre à ces inquiétudes, le ministère de la Défense a toutefois précisé que les armes de destruction massive du Nord constituent une menace pour la paix et la stabilité dans la région, et que l'armée sud-coréenne s'engage à soutenir militairement les efforts en faveur de la dénucléarisation de la péninsule et d'une paix permanente et à parer à toute situation.