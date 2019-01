BLACKPINK à Coachella, une première pour un groupe d’idoles sud-coréen

ⓒ YONHAP News

BLACKPINK montera sur scène les 12 et 19 avril lors du Coachella Valley Music and Arts Festival, plus communément appelé « Coachella Festival ».





En participant à ce festival ouvert à divers genres allant du rock alternatif jusqu’au hip-hop, en passant par la musique électronique, les quatre sud-Coréennes deviendront les premiers artistes de K-pop à s’y produire.





En effet, le fondateur Paul Tollett est venu rencontrer BLACKPINK à Séoul afin de les inviter aux côtés de célèbres musiciens mondialement connus. Sur la line-up dévoilée le 2 janvier dernier, on peut retrouver ARIANA GRANDE, THE 1975, DIPLO, KHALID et ZEDD. Environ 200 artistes s'y produiront durant deux semaines dans un espace 92 fois plus grand que le stade olympique de Séoul.





Rappelons que BLACKPINK a signé un contrat d’exclusivité avec Universal Music Group (UMG) et sa filiale Interscope Records pour se lancer sur le marché américain. Rien que des bonnes nouvelles pour ces quatre jeunes filles prometteuses qui ont d’ailleurs commencé vendredi dernier leur tournée mondiale à Bangkok.