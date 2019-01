Sung Si-kyung rencontrera ses fans dans cinq villes sud-coréennes

ⓒ YONHAP News

Sung Si-kyung est un musicien très connu pour la douceur de sa voix et de ses chansons. Il est surtout apprécié chez les jeunes sud-Coréennes.

Le roi de la ballade de K-pop donnera au total dix concerts entre le 27 février et le 10 mars dans la capitale sud-coréenne avant d’enchaîner sur des spectacles à Gwangju, Busan, Daegu et Daejeon entre mars et avril.





Tous ces concerts seront organisés dans une petite salle de concert afin de créer une ambiance plus intime. Les spectateurs pourront prêter une oreille attentive à la voix entrainante du chanteur.