Coupe du monde de skeleton : Yun Sung-bin gagne son deuxième argent

Yun Sung-bin a remporté l'argent pour la deuxième fois de suite en Coupe du monde de skeleton 2018-2019. Lors de la cinquième manche qui s'est déroulée vendredi à Innsbruck, en Autriche, il s'est classé deuxième avec un temps de 1'46''45, soit 0,28 seconde de plus que le Letton Martins Dukurs et 0,01 seconde devant l'Allemand Axel Jungk.





Médaillé d'or aux Jeux olympiques de PyeongChang l'année dernière, le sud-Coréen n'a pas raté un seul podium de la compétition cette saison. Il a gagné le bronze en 1ere et 2e manches et l'argent en 3e et 5e. Le 4e tour, qui était prévu à Königssee en Allemagne, a été annulé en raison d’une tempête de neige. Vendredi prochain, le jeune homme va relever le défi pour tenter de décrocher enfin la première médaille d'or de cette saison à Saint-Moritz en Suisse.