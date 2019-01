LPGA : Ji Eun-hee devient la sud-Coréenne la plus âgée à remporter un circuit

© YONHAP News

Ji Eun-hee est devenue la sud-Coréenne la plus âgée à remporter un circuit de la LPGA en s’emparant du trône du Diamond Resorts Tournament of Champions, dont le dernier tour s’est terminé aujourd'hui à Lake Buena Vista, en Floride. Seules les joueuses ayant gagné le circuit américain ces deux dernières années se sont qualifiées pour ce tournoi d'ouverture de la saison.





La golfeuse a rendu une quatrième carte de 70, soit un coup sous le par, pour un total de 270 (-14). Elle a devancé Lee Mi-rim de deux coups pour remporter sa cinquième victoire en LPGA.





Cette femme âgée de 32 ans et huit mois a battu le record détenu jusqu’à présent par Pak Se-ri. Celle-ci est montée sur la plus haute marche du podium du tournoi Bell Micro Classic en mai 2010 à 32 ans et sept mois.