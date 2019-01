Chômage : hausse des cotisants et des versements en 2018

ⓒYONHAP News

Le versement de l’allocation chômage a atteint son plus haut niveau l’an dernier. Cette situation s’explique en grande partie par l’accroissement des chômeurs dans un contexte de marché de l’emploi morose. En 2018, environ 1,39 million de sud-Coréens ont perçu cette prestation, soit une hausse de 9,3 % en glissement annuel. Le secteur le plus touché est celui de la construction. Près de 155 000 sans-emplois ont reçu un total de 707,3 milliards de wons, l’équivalent de 544 millions d’euros. Par tranche d’âge, la part des chômeurs de 50 à 69 ans a fortement augmenté chez les bénéficiaires. Le nombre de quinquagénaires et de sexagénaires a atteint 340 000 et 247 000, en enregistrant respectivement une hausse de 12 % et de 20 % par rapport à l’année précédente.





L’accroissement des inscrits à l’assurance-chômage a joué également un rôle important. En décembre dernier, le nombre de cotisants a progressé de 472 000 en douze mois, pour totaliser 13,41 millions. La hausse du montant plancher de l’allocation de recherche d’emploi a également eu des conséquences. En 2018, il s’est accru de 16,4 % pour atteindre 54 216 wons, soit environ 40 euros. Cette prestation destinée aux demandeurs d’emploi représente le plus gros poste de redistribution de l’assurance-chômage. Sa revalorisation est due à la hausse du salaire minimum.





On peut donc dire que c’est la hausse du nombre d’indemnisés et des montants versés qui a fait flamber les redistributions. Les autorités estiment en effet qu’il s’agit d’une conséquence du renforcement du filet de sécurité. Ce n’est pas faux, mais il est indéniable que l’aggravation de l’emploi a joué un rôle non négligeable. L’année dernière, le pays du Matin clair comptait le plus grand nombre de chômeurs de longue durée depuis la crise asiatique de 1997. Parmi les 1,07 million de sans-emplois, 154 000 n’arrivent pas à se réintégrer dans la vie active après six mois de chômage, soit 9 000 personnes de plus qu’en 2017.