Quel bilan tirer du voyage de Kim Yong-chol à Washington ?

L’organisation du nouveau sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord se matérialise peu à peu. Les deux côtés sont en pleines tractations autour du lieu et du calendrier. Si leur premier tête-à-tête a revêtu un sens symbolique à travers une déclaration conjointe, la deuxième rencontre devrait déboucher sur des avancées plus concrètes. C’est pourquoi les discussions de travail et les réunions de haut niveau peinent à aboutir. La dernière visite aux Etats-Unis de Kim Yong-chol, le vice-président du comité central du Parti des travailleurs nord-coréen, est cruciale pour faire sortir le dialogue de l’impasse.





Toutefois, le bilan de son déplacement semble plutôt mitigé. Alors que l’organisation du deuxième sommet bilatéral a été confirmée, il n’existe aucun signe montrant que les deux pays sont parvenus à trouver un terrain d’entente. Donald Trump a affirmé que le lieu de rencontre avait été déterminé et serait dévoilé plus tard. Vendredi, il a exprimé sa satisfaction en qualifiant la consultation avec le bras droit du dirigeant nord-coréen d’« incroyable ». Il a ensuite fait entrevoir un progrès dans les négociations en publiant une photo de l’entrevue et une autre sur laquelle il reçoit une lettre signée Kim Jong-un des mains de l’émissaire nord-coréen.





Toutefois, le fait que rien n’ait été précisé sur les modalités de leur prochain face-à-face laisse entendre que leur désaccord se poursuit. L’agence de presse Reuters a rapporté que Washington et Pyongyang campaient toujours sur leur position, en exigeant respectivement le démantèlement de l’arme nucléaire et la levée des sanctions. Les propos du vice-président américain Mike Pence vont dans le même sens. Selon lui, le pays de l’Oncle Sam appellera, lors du nouveau sommet, à la prise de mesures concrètes pour la dénucléarisation promise par Kim III. Il réclame notamment le gel de toute activité nucléaire, y compris la fermeture du complexe de Yongbyon. Le royaume ermite, de son côté, exige des contreparties telles que l’ouverture du bureau de liaison nord-coréano-américain et l’assouplissement de certaines mesures punitives. Le représentant spécial américain pour la Corée du Nord Stephen Biegun et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères Choe Son-hui mènent actuellement des tractations en marge d’une conférence internationale en Suède qui se tient jusqu’à aujourd’hui. Reste à savoir si leur entrevue portera ses fruits ou encore si elle débouchera sur une autre rencontre.