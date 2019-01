K.Will de PENTAGON se produira en concert solo les 26 et 27 janvier à Seongnam

Date : les 26 et 27 janvier 2019

Lieu : Opera House du centre d’art de Seongnam





K.Will est un chanteur très connu pour sa capacité vocale à passer d'un registre à un autre de manière très fluide.





Chacun de ses concerts affiche toujours complet. Dans le cadre de sa tournée nationale, le chanteur continue d’attirer une grande foule dans différentes salles de concert à travers le pays.





Après Séoul, Busan, Ulsan, Daejeon et Daegu, K. Will, décrit comme « le chanteur le plus beau sur scène » par ses fans, se produira les 26 et 27 janvier à Seongnam, dans la province de Gyeonggi. Le public pourra une fois de plus savourer la virtuosité et l’agilité de sa voix.