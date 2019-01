Répercussions possibles du Brexit sur l’économie sud-coréenne

© YONHAP News

Economiquement parlant, presque tous les yeux du monde sous tournés vers le Brexit. Le 15 janvier dernier, la chambre des communes a voté largement contre le plan de la Première ministre Theresa May, établissant par la même occasion la plus lourde défaite historique d’un gouvernement en place de l’histoire politique anglaise. Bien que cette dernière ait survécu au vote de confiance de la chambre basse quelques jours plus tard pour rester à la tête du gouvernement, les incertitudes entourant le Brexit vont encore persister plusieurs semaines.

Pour Séoul, les conséquences d’un Brexit sans accord sur l’économie locale semblent insignifiantes. L’année dernière en effet, les exportations sud-coréennes vers l’Angleterre ont représenté environ 1 % de l’ensemble de ses exportations. Mais ce n’est pas complètement vrai. Car si le Royaume-Uni quitte l’UE sans accord, des incertitudes telles que sur la hausse des taux de droits seront inévitables. Par exemple, pour les voitures, l’un des principaux produits d’exportations du pays vers la Grande-Bretagne, ces taux devraient augmenter et passer de 0 à 10 %, et ceux des pièces détachée, quant à eux, de 4,5 %. Mais plus grave, si le Brexit provoque un crash de l’économie anglaise et endommage les marchés européens, américains et des pays émergents, la volatilité des marchés pourrait s’accentuer et exposer la Corée du Sud à un ralentissement de ses exportations et une aggravation de ses autres risques externes.