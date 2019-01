Plat de consolation (I)

ⓒ KBS

Au pays du Matin clair, il fait très froid en hiver. Ainsi, traditionnellement, il y avait très peu d’activités à l’extérieur, et on vivait de ce qu’on avait récolté en automne. Ainsi, on se retrouvait souvent en famille pour préparer de bons plats bien chauds et fortifiants pour passer cette saison inerte.

Cette semaine et la semaine prochaine, « Saveur du terroir » vous invite à découvrir différents plats dits de « consolation », qui permettent de réchauffer notre corps et notre âme.





Nous partons cette semaine dans un petit village montagneux de la ville d’Uiryeong, dans la province de Gyeongsang du Sud, dans le sud-est de la péninsule. Ici, nous sommes accueillis par M. Seong, un soixantenaire, qui est retourné dans sa ville natale il y a une dizaine d’années. Il cuit le ragoût laiteux « gomtang » à base d’os et de viande de bœuf dans une grande marmite sur feu de bois.

En effet, quand il était petit, sa maison grouillait de monde étant donné que son père était le fils aîné de toute la famille. Ainsi, sa mère, décédée il y a quelques années, préparait toujours cette soupe pour l’offrir aux invités et nourrir ses enfants. Elle accordait un soin particulier à la préparation des ingrédients en dégageant le sang à plusieurs reprises, avant d’obtenir un bouillon bien savoureux qui devient plus profond au fur et à mesure. Comme vous pouvez l’imaginer, le processus prenait au total plus de deux journées entières. Lorsqu’il est revenu à la maison après avoir fait faillite, sa mère l’a justement consolé en lui préparant un bol de gomguk. Ce plat d’amour lui a permis de reprendre de l’énergie et de faire perdurer la tradition en se faisant transmettre le secret du gomtang.





Il y a aussi un délice dont la mère de M. Seong avait le secret : le « jocheong ». Si l’on prépare en général ce sirop à base de céréales, comme du maïs ou du sorgho, elle le faisait à base de patates douces. On commence par cuire les patates douces durant plus de cinq heures jusqu’à ce qu’elles deviennent bien molles, puis les écrase à la main lorsqu’elles sont toujours très chaudes. On y ajoute du malt qui aide à baisser la température pour stimuler la fermentation avec le reste de la chaleur du foyer. Après 12 heures, on obtient d’abord le « goguma sikhae ». Ensuite, on enlève les résidus et fait mijoter le liquide une demi-journée sur feu doux pour obtenir le jocheong, un sirop naturel. Le rouleau de pâte de riz « garaetteok » trempé dans le jocheong était l’un des meilleurs amuse-gueules appréciés par tous. On peut également l’utiliser pour assaisonner les anchois secs avec de l’ail écrasé, de l’huile de sésame et de la poudre de piment rouge. Ce « gogumajocheong myeolchimuchim » est un petit plat qui est particulièrement nutritif avec les anchois remplis de calcium et de jocheong efficace notamment pour traiter l’inflammation.





Il y a un autre plat qui lui vient à l’esprit quand le vent froid souffle : le « sogogigukbap ». On fait sauter la viande de bœuf et le navet dans de l’huile de sésame sauvage puis y ajoute de la tige de colocase et des pousses de soja. On assaisonne la soupe avec de la poudre de piment rouge, de la sauce soja et de l’huile de sésame. On y trempe un bol de riz cuit à la vapeur et cela devient un plat bien chaud qui faisait même dégeler le froid rigoureux de l’hiver. Quand au « doenjang duruchigi », il s’agit du plat le plus aimé de M. Seong. Contrairement au duruchigi ordinaire que l’on assaisonne de pâte de piment rouge « gochujang », sa mère le confectionnait à base de pâte de soja fermenté « doenjang » et de poudre de piment rouge. Le porc sauté avec divers légumes était le mets surnommé le « voleur de riz ».





Notre voyage à la recherche des plats de consolation se poursuit la semaine prochaine.