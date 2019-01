Les ambitions nucléaires de Pyongyang suscitent toujours le doute aux Etats-Unis

ⓒYONHAP News

Le doute commence à refaire surface aux Etats-Unis concernant le dossier nord-coréen. On peut l’observer dans le milieu de la politique comme dans l’opinion publique. Pourtant, la méfiance à l’égard de la Corée du Nord ne date pas d’hier. Chez les sceptiques, le pays communiste n’est pas un partenaire auquel on peut faire confiance. Cette perception négative est davantage nourrie par un pari risqué du président américain, capable de faire une éventuelle concession déraisonnable. Dans ce contexte, de plus en plus de voix reprochent au régime de Kim Jong-un de tenter de dissimuler ses ambitions nucléaire et balistique.





Les médias américains mettent justement en garde contre la volonté du Nord de se doter d’armes nucléaires et de missiles balistiques. Peu après la tenue du premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un de juin dernier à Singapour, plusieurs journaux ont publié des articles consacrés à la fabrication d’un ICBM dans un complexe de recherche à Sanum-dong, ou encore à l’agrandissement de sa base de missiles de Yeongjeo-dong. Le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS) a également émis des doutes sur le site secret de missiles balistiques de Sakkanmol, lorsqu’une rencontre de haut niveau entre Pyongyang et Washington sur la dénucléarisation de la péninsule a été annulée en novembre.





Rappelons que le régime communiste a poursuivi son développement nucléaire et balistique en faisant fi de tous ses engagements pris avec la communauté internationale, dont l’accord-cadre de Genève en 1994. Résultat, il a perdu en crédibilité. A cela s’ajoute le manque de confiance envers Donald Trump en tant que leader. Selon NBC, beaucoup de cadres de son administration et de pays alliés des Etats-Unis remettent en question la fiabilité des actions du locataire de la Maison blanche, surtout depuis qu’il a annoncé sa décision surprise de retirer les soldats américains de Syrie suite à un échange téléphonique avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan.





Le récent rapport publié par le think tank américain sur une nouvelle base de missiles nord-coréenne semble conforter le scepticisme répandu dans le pays de l’Oncle Sam. Toujours selon la même source, ce document qui a révélé le site de Sinori n’a pas été rédigé dans le but d’influer négativement les négociations entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Il s’agissait plutôt d’aider les deux camps à trouver un terrain d’entente en s’appuyant sur les informations exactes concernant les programmes d’arsenaux nucléaires nord-coréens. Pourtant, son rapport n’a fait qu’attiser la méfiance des Américains envers leur dirigeant et le royaume ermite.