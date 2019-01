En 2018, la Corée du Sud a connu sa plus faible croissance en six ans

ⓒYONHAP News

L’économie sud-coréenne a enregistré une croissance de 2,7 % l’an dernier. Il s’agit de son plus bas niveau depuis six ans. Même si la Corée du Sud a affiché un taux de croissance en dessous de 3 % pour la deuxième année de suite, le chiffre de 2,7 % correspond à la perspective de croissance avancée par la Banque de Corée (BOK), le Korea Development Institute (KDI) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Ce résultat est même meilleur que les prévisions établies dans le secteur privé.





Pourtant, beaucoup misaient au début de l’année dernière sur une croissance avoisinant les 3 %. Le gouvernement, la BOK, le FMI et l’OCDE avaient tous prévu une croissance annuelle de 3 % pour le pays du Matin clair. Ils ont mis en avant essentiellement deux facteurs explicatifs à ce scénario plutôt optimiste. Le premier était la progression des exportations et le deuxième était lié à la politique budgétaire expansionniste. Au final, les exportations ont cru de 4 % pour réaliser leur plus belle performance en cinq ans, surtout grâce à l’augmentation de la demande internationale en semi-conducteurs. De plus, les dépenses publiques ont augmenté de 5,6 %, la plus importante hausse depuis 11 ans. Elles concernaient principalement le domaine de la santé.





Pourtant, l’objectif de 3 % n’a pas été atteint. Cela est dû à une baisse considérable des investissements. La BOK avait misé initialement sur une hausse de 2,5 % pour les investissements en biens d’équipement et une diminution de 0,2 % dans la construction. Au fil des mois, les chiffres ont été revus à la baisse, respectivement à -1,7 et -4 %. La crise de l’emploi a également affecté l’économie du pays. En 2018, le nombre de nouveaux actifs s’est limité à 97 000. De plus, l’insécurité du marché financier liée au Brexit et à la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine a joué en sa défaveur. Bref, la progression du commerce extérieur et la politique expansionniste n’ont pas suffi pour atteindre les 3 %.





Quelle est la perspective pour 2019 ? Cette année, les conditions extérieures restent toujours incertaines. Le plus grand problème est la baisse des exportations de semi-conducteurs. En effet, entre le 1er et le 20 janvier, leurs ventes ont reculé de 14,6 % en glissement annuel. Le ralentissement de la croissance économique des pays avancés et de la Chine pèsera aussi sur l’économie sud-coréenne, fortement dépendante de ses exportations. Dans ce contexte, certains avancent même un taux de croissance inférieur à 2,5 % pour 2019.