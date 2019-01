Tourisme : la Corée du Sud prisée des Japonais, Taïwanais et Vietnamiens

ⓒYONHAP News

Le nombre de touristes étrangers non-chinois a franchi la barre des 10 millions en 2018 en Corée du Sud. Ce seuil a été dépassé pour la première fois l’année dernière. Les Chinois qui ont visité le pays du Matin clair étaient également nombreux, même si leur gouvernement a pris des mesures limitant les voyages en groupe vers le sud de la péninsule. Leur nombre a ainsi augmenté de 15 %. Cela prouve que l’industrie touristique sud-coréenne a aujourd’hui une structure stable. Elle avait d’abord connu son heure de gloire avec l’afflux de touristes en provenance de l’empire du Milieu. Ensuite, elle a dû traverser une période de crise face aux mesures de Pékin prises en représailles à la décision de Séoul d’installer le système de défense antimissile américain THAAD sur son territoire.





Le gouvernement s’est alors retroussé les manches afin de diversifier l’origine des touristes. Ces efforts ont fini par porter leurs fruits. Le pays qui a surtout contribué à cette progression, c’est le Japon. Le nombre de touristes de l’archipel s’est élevé à environ 2 950 000 en 2018. Cela représente une hausse de 27,6 % sur un an, et 19 % de l’ensemble des étrangers venus découvrir le pays du Matin clair l’an dernier. Principales raisons : la reprise de l’économie nippone et la hausse du yen qui favorisent les voyages à l’étranger. Autrefois, la plupart des touristes japonais étaient des dames d’un certain âge, passionnées de culture populaire sud-coréenne. Aujourd’hui, la « hallyu » séduit toutes les générations, ce qui a fait augmenter le nombre de touristes japonais chez nous.





On observe le même phénomène à Taïwan. La Corée du Sud a accueilli 1 120 000 Taïwanais en 2018, soit 20,5 % de plus qu’en 2017. Leur nombre, qui était limité à 320 000 il y a dix ans, n’a cessé de progresser. Ce succès est lié à la vague culturelle sud-coréenne. Depuis le début des années 2000, les K-drama et la K-pop ont gagné en popularité sur l’île. Un autre élément est l’amélioration de l’accessibilité. En effet, on compte plus de lignes d’avion et de ferry entre les deux pays. Résultat, les visiteurs taïwanais sont les plus nombreux derrière les Chinois et les Japonais.





Lorsqu’on parle de l’engouement pour la culture populaire sud-coréenne, on ne peut pas ne pas parler du Vietnam. Le nombre de visiteurs vietnamiens a progressé de plus de 36 % en 2018. Leur afflux est indéniablement attribuable à la diffusion de la « hallyu ». L’ambiance de détente et de paix qui règne dans la péninsule coréenne a également contribué à l’arrivée massive de touristes venant d’Asie du Sud-est.