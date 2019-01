Une entreprise japonaise utilise un drone pour empêcher le travail de nuit de son personnel

ⓒ Getty Images Bank

Au Japon, pour faire quitter le bureau à l’heure à ses employés, une entreprise emploie un outil spécial. Il s’agit d’un drone.





Le soir, à 18h, un engin s’envole dans les bureaux de cette compagnie pour pousser le personnel à terminer son travail et à rentrer à la maison. Tous les jours, cet engin parcourt les bureaux en produisant de grands bruits de moteur. Muni d’une caméra, il peut repérer ceux qui restent au bureau pour travailler la nuit.





Cette méthode a changé la vie du personnel. Autrefois, parmi 64 employés, 20 personnes en moyenne travaillaient la nuit, trois heures par jour et 21 jours par mois. Mais depuis la surveillance du drone, ces chiffres ont chuté. Maintenant, il n’y a que trois personnes qui effectuent des heures supplémentaires.





Le personnel est satisfait de ce changement qui lui a permis de rentrer à la maison plus tôt et de passer plus de temps avec sa famille.