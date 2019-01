En Chine, une bibliothèque en ligne gratuite gagne quelques centaines de milliers d’euros par an

ⓒ Getty Images Bank

En Chine, il y a une bibliothèque en ligne gratuite. Nommé Qingpanjia, elle offre un service de location de livres et de livraison gratuites.





Son fondateur est Jang Li Gian. Il travaillait dans une entreprise du secteur des technologies de l'information, mais son rêve depuis son adolescence était de gérer une librairie.





En 2010, il s’est lancé un défi pour réaliser son rêve. Il a créé une entreprise et acheté des livres en masse avant d’ouvrir un site Internet qui prête gratuitement des publications aux lecteurs et les livre chez eux. Si on s’inscrit à ce site avec une caution de 14 euros, on peut lire des livres autant qu’on veut sans rien payer toute sa vie. Si on ne veut plus utiliser cette prestation, la caution est remboursée.





Cette bibliothèque virtuelle a accueilli 100 000 membres pendant les trois premiers mois. Huit ans plus tard, elle offre son service à 600 000 membres. Compte tenu des frais d’utilisation des entreprises et des publicités qu’il affiche, ainsi que des cautions versées par ses membres, son bénéfice net devrait s’élever à 500 000 ou 600 000 euros par an.