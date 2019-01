Réunion de travail entre représentants américains et nord-coréens en Suède

© YONHAP News

Alors que les préparations du second sommet Corée du Nord-Etats-Unis continuent après la rencontre à Washington la semaine dernière entre le président américain Donald Trump et le vice-président du Comité central du Parti des Travailleurs Kim Young-chol, une réunion de travail entre les deux pays vient de se terminer en Suède : du 19 au 22 janvier, des délégations américaines et nord-coréennes se sont rencontrées. De quoi ces représentants ont-ils discuté ?





« Je pense que la rencontre de Stockholm n’était pas une négociation typique, faite d’offres et de contre-offres ; c’était plutôt une occasion de communiquer et de permettre à chacun des deux camps de faire connaître sa position et d’écouter ce que l’autre a à dire. Certains observateurs ont dit que cette rencontre était de véritables pourparlers qui ont duré trois jours complets, avec trois repas par jour. Cependant, ces réunions semblent surtout avoir été une chance donnée aux émissaires de chaque camp de se présenter... et aussi de parvenir à un consensus sur l’importance du second sommet entre Corée du Nord et les Etats-Unis et sur la nécessité de résoudre le conflit à travers la communication », expliqueYang Moo-jin, chercheur à l’Université des Etudes nord-coréennes, à Séoul.





Autre élément notable des négociations de Stockholm : la présence d’un représentant sud-coréen, Lee Do-hoon, émissaire spécial de la Corée du Sud pour la paix et la sécurité sur la péninsule. Analyse.