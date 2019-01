Les technologies de l’information et de la communication en Corée du Nord

© YONHAP News

Lors de sa visite à Pyongyang en septembre dernier, le président Moon Jae-in a assisté à un spectacle de masse – surnommé en anglais Mass Games – qui consistait en d’immenses chorégraphies de foule... Ce spectacle incluait des nouvelles technologies telles que des lasers et des drones, ce qui a créé la surprise. Cette semaine, notre deuxième partie d’émission est consacrée au développement des technologies de l’information et de la communication (TIC) au Nord de la frontière.





« Depuis 2018, le pays accentue ses efforts dans le secteur des TIC, pour atteindre ses objectifs économiques. En raison de ses difficultés financières prolongées, la Corée du Nord n’a qu’un accès limité au capital et aux matières premières. Elle adapte donc ses stratégies à ces limitations, et elle a décidé de renforcer sa politique de développement des sciences et des technologies », analyseCha Moon-seok, professeur à l’Institut pour l’Education de la Réunification.





Il y a aussi un fort enjeu de sécurité nationale : le régime a mis sur pied une redoutable armée de pirates informatiques. Ceux-ci sont accusés d’avoir attaqué des entreprises, des banques et des organisations gouvernementales en Corée du Sud, aux Etats-Unis et dans d’autres pays. Mais la Corée du Nord semble aussi chercher à développer des usages pacifiques. Récit.