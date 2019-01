Nouvelle « provocation » d’un avion militaire japonais

ⓒKBS News

Un avion militaire japonais a une nouvelle fois effectué, hier, un vol provocateur à proximité d’un destroyer sud-coréen Daejoyeong, et ce à une altitude de 60 m et une distance de 540 m de ce dernier. Le premier vol menaçant de la part de l’armée nipponne remonte au 20 décembre dernier, en mer de l’Est, située entre la péninsule et l’archipel. L’avion en question a été frôlé par le radar dont se servait le destroyer sud-coréen Gwanggaeto-le-Grand afin de sauver un bateau nord-coréen en détresse. Tokyo a immédiatement demandé les excuses de Séoul, en prétendant que le radar visait exprès l’avion en question. Une hypothèse démentie par l’armée sud-coréenne, avec à l’appui des images prises au moment des faits.





De son côté, l’armée nipponne a récidivé, en faisant voler ses avions militaires à basse altitude près des navires sud-coréens les 18 et 22 janvier derniers. D’après la marine sud-coréenne, ces vols ont pour particularités les trois points suivants considérés comme menaçants : les avions japonais se dirigeaient vers les bateaux militaires sud-coréens, les vols étaient semblables à un entraînement d’attaque, et ils s’effectuaient en traversant la proue du bâtiment. Séoul soupçonne Tokyo d’avoir voulu inciter la marine sud-coréenne à actionner son radar afin de collecter des informations concernées. Du coup, cette dernière a mis en garde le Japon contre une riposte ferme. Il s’agirait notamment de lancer une enquête approfondie sur le radar, ou de tirer des coups de semonce.





De l’avis des observateurs, de telles provocations réitérées du Japon auraient nomment des visées politiques. En effet, la côte de popularité du Premier ministre nippon était en chute libre à la fin de l’année dernière en raison de l’ouverture du marché de travail. Mais, Shinzo Abe aurait connu un regain de popularité après l’éclatement de cette querelle militaire. Il souhaiterait ainsi unifier ses partisans en attisant le sentiment anti-coréen. Dans ce contexte, les chefs de la diplomatie des deux pays se sont entretenus en Suisse, en marge du forum économique de Davos. A cette occasion, ils ont convenu de maintenir leur coopération sécuritaire solide et de poursuivre des échanges et des communications étroites en dépit de l’incident en question. On pourrait ainsi espérer que les deux pays voisins trouvent une issue à ce dossier sensible par le biais diplomatique.