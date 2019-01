Un mois de janvier en Corée du Sud : pêche, sport et shopping

Si les températures glaciales du mois de janvier, qui atteignent jusqu'à -20°C en ressenti, peuvent être un frein pour certains sud-Coréens qui préfèrent hiverner, pour d'autres, elles ne les empêchent pas de s'amuser et de profiter.





ⓒ KBS

La pêche sur glace est par exemple une activité très prisée en Corée du Sud. Des milliers de touristes partent chaque week-end dans l'est de Séoul pour rejoindre l'un des nombreux festivals de pêche sur glace de la péninsule. Truite arc-en-ciel, truite de montagne, éperlan... à chaque festival son poisson phare.





ⓒ Clément Charles

Pour d'autres, l'amour pour les sports d'hiver prime sur toute chose. Et au pays du Matin clair, il y a de quoi faire : entre les patinoires extérieures de Séoul, les parcs de luge ici et là, ou encore les stations de ski, locaux et visiteurs étrangers ont le choix pour bien s'amuser.





ⓒ Ski Korea Festival, Clément Charles

Enfin, qui dit janvier dit également shopping. Séoul lance chaque année son « Korea Grand Sale », un événement où les shoppers peuvent profiter de nombreuses réductions, aussi bien dans les magasins du centre-ville que dans les restaurants et les lieux de divertissements. Un site multilingue est même disponible pour l'occasion : http://www.koreagrandsale.co.kr.





ⓒ Korea Grand Sale