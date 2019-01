Charline Hervé : Française, vit à Cannes

Ce mois-ci, nous avons souhaité en savoir plus sur l’une des gagnantes de notre sondage dédié au groupe K-pop à succès, BTS. Charline Hervé a remporté un CD du boys band, qu’elle connaît très bien pour en être une grande fan, et a accepté de répondre à nos questions.





Fidèle auditrice depuis plus de six ans, c’est en s’intéressant à la langue du pays du Matin clair que notre amie a découvert KBS WORLD Radio pour la première fois. Depuis, elle profite de son « heure quotidienne » sur notre radio pour se relaxer et en apprendre toujours un peu plus sur la Corée du Sud, pays qui attise sa curiosité.





Retrouvez notre entretien, tout en bonne humeur.