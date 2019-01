A partir de quel âge est-on une « personne âgée » ?

ⓒYONHAP News

A partir de quel âge peut-on qualifier quelqu’un de « personne âgée » sur le plan juridique ? Le ministre de la Santé et du Bien-être souhaite lancer un débat public sur la possibilité de revoir à la hausse l’âge de référence. La loi actuelle définit une personne âgée à partir de 65 ans. Ce seuil a été fixé en 1964 dans le cadre de l’élaboration d’un plan quinquennal du développement économique. A l’époque, l’espérance de vie des femmes était de 65 ans, tandis que celle des hommes n’atteignant même pas 60 ans. La situation a totalement changé entretemps. A l’horizon de 2025, la Corée du Sud devrait accéder au rang de « société hyper-âgée » et l’espérance de vie devrait s’élever à 87 ans pour les femmes et 81,6 ans pour les hommes. Par ailleurs, les progrès de la médecine et l’amélioration de la qualité de vie ont permis aux habitants du pays du Matin clair de vivre en bonne santé à un âge plus avancé qu’autrefois. Ainsi, il serait déconnecté de la réalité de maintenir le seuil de 65 ans pour définir un senior.





D’ailleurs, les mentalités de la population ont également évolué. Habituellement, on retient le seuil de 70 ans pour parler de « personne âgée ». Et selon un sondage effectué auprès d’individus de 50 ans ou plus, c’est à partir de 68,5 ans en moyenne que l’on peut parler de « senior », plus précisément 69 ans pour un homme et 68,1 ans pour une femme. Malgré ce consensus, repousser le seuil du troisième âge à 70 ans sur le plan juridique est une question épineuse. Parce que tout repose sur ce critère.





La question est liée à la pauvreté des seniors, la garantie de revenus et les emplois. Mais les plus gros enjeux sont l’âgé légal du départ à la retraite et celui de l’ouverture des droits à pension. Actuellement, le premier est fixé à 60 ans, tandis que le second est progressivement ajusté vers 65 ans. Ainsi, un retraité doit attendre cinq ans pour recevoir son premier versement. Si l’Etat repousse l’âge à 70 ans, ce vide sera prolongé à 10 ans. C’est là qu’intervient la possibilité de retarder l’âge de départ à la retraite, comme le Japon qui envisage de le prolonger à 65 ans pour ses fonctionnaires. Cette éventualité aura un impact sur les emplois. Cependant, il y aura également des avantages. Parce que cela devrait réduire la pression sur les ressources de la protection sociale, telles que le fonds de pension national, l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’autres allocations accordées en cas de perte d’autonomie ou d’invalidité. Et la population active devrait augmenter, ce qui devrait profiter à la croissance économique.