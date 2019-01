Le gouvernement annonce des mesures d’aide à la population à l’approche de Seollal

ⓒKBS News

Le gouvernement va débloquer une enveloppe de 35 200 milliards de wons, soit environ 27,4 milliards d’euros, afin de stabiliser les conditions de vie de la population à l'approche de Seollal, le Nouvel an lunaire, qui tombe le 5 février. Une somme en hausse de 6 000 milliards de wons par rapport à l'année dernière. La décision a été prise à l'issue du conseil des ministres tenu mardi sous la présidence du chef de l'Etat, Moon Jae-in. Ce fonds servira essentiellement à mettre en place des mesures destinées à alléger la charge financière des classes modestes ainsi qu'à augmenter leur pouvoir d’achat.





Ces mesures, qui seront mises en œuvre par l'exécutif et les établissements financiers, ont pour cible principale les PME, les petits auto-entrepreneurs et les couches vulnérables de la population. En parallèle, le gouvernement prendra toutes les initiatives politiques possibles afin de redynamiser l'économie locale des régions qui connaissent des crises industrielles et de l'emploi.





Les banques injecteront environ 33 000 milliards de wons, soit 25,7 milliards d’euros, aux alentours des fêtes pour soutenir le financement des PME et des petits auto-entrepreneurs, contre 27 600 milliards débloqués l'année dernière. Pour donner un coup de pouce à l'économie locale, le gouvernement et les entreprises publiques achèteront des chèques-cadeaux émis par les marchés traditionnels ou par les collectivités territoriales pour une valeur totale de 125 milliards de wons. Quelques 440 milliards de wons de budget d’aide aux familles vulnérables et à bas revenus, prélevés sur les fonds de la loterie, seront exécutés entre janvier et février. Cette somme, qui représente une hausse de 94,3 milliards de wons par rapport à 2018, sera utilisée pour financer la garde et l'éducation des enfants dans les familles monoparentales, les repas des enfants et des personnes âgées défavorisés ou encore les activités culturelles pour les familles à bas revenus. Le ministère de l'Emploi et du Travail a décidé, de son côté, de mobiliser un budget de 136,6 milliards de wons entre janvier et février dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'emplois, contre 1,2 milliard de wons sur la même période l'an dernier.





En plus de ces mesures destinées à améliorer les conditions de vie des couches modestes, le gouvernement mettra également en place divers dispositifs facilitant le quotidien des citoyens à l’occasion de l’arrivée de l’année du cochon. Durant les trois jours fériés, du 4 au 6 février, les automobilistes seront exemptés du paiement des péages autoroutiers. Les voyageurs qui viennent à Séoul en KTX, le train à grande vitesse, bénéficieront d'une réduction jusqu'à 40 % sur leurs billets. Le nombre de trains, d'avions et d'autobus en service augmentera durant cette période pour faciliter les déplacements de ceux qui rendent visite à leur famille. Les informations détaillées sur l'état du trafic et des embouteillages seront consultables en temps réel sur smartphone. Enfin, des contrôles ad hoc seront effectués pour vérifier l'état de 5,25 millions de chaudières à gaz afin de réduire le risque d'intoxication au monoxyde de carbone et d'autres accidents. Des mesures préventives pour faire face aux fortes chutes de neige et aux vagues de froid seront également prises.