L’ancien chef de la Cour suprême a été placé en détention

L'ancien président de la Cour suprême, Yang Seung-tae, a été arrêté et placé en détention jeudi pour abus de pouvoir judiciaire. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle de la Corée du Sud que l'ex-chef de la plus haute instance judiciaire du pays est écroué. Il est accusé d'avoir exercé son influence sur le déroulement de certains procès, d'avoir surveillé des magistrats pour établir une liste noire et d'avoir divulgué des informations confidentielles relatives aux procès. Le Parquet envisage de l'inculper le mois prochain après avoir mené des enquêtes complémentaires.





La Justice a donc émis un mandat d'arrêt contre Yang dans la nuit du 23 au 24 janvier. L'homme de 71 ans a été immédiatement écroué au Centre de détention de Séoul où il attendait la décision du tribunal. Le 18 janvier, le Parquet avait requis un mandat d'arrêt à son encontre pour une quarantaine de chefs d'accusation, parmi lesquels figurent notamment le manquement au devoir, l'ingérence dans l'exercice des droits, ou encore la divulgation de secrets liés à l'exercice de la fonction publique.





Plus concrètement, l’ex-patron de la Cour suprême est soupçonné d'avoir tenté, durant son mandat, de négocier avec des juges pour orienter les verdicts de certains procès dans le sens voulu par l’administration Park Geun-hye, et ce dans le but de réaliser un projet qui lui est cher, la création d'un système de cours d'appel dans le pays. Le Parquet estime également que Yang était impliqué dans la surveillance de magistrats et l'établissement d'une liste noire des juges en fonction de leurs opinions politiques. On lui reproche aussi d’avoir interféré dans le déroulement d'un procès intenté contre des entreprises japonaises par des victimes sud-coréennes du travail forcé durant la Seconde guerre mondiale, en allant jusqu’à rencontrer les avocats du cabinet Kim & Chang qui défendaient les firmes nippones pour leur communiquer le déroulement des délibérations.





Yang Seung-tae a occupé le poste de président de la Cour suprême entre 2011 et 2017. Le scandale a éclaté en février 2017 suite à l'annulation de l'affectation d'un juge à l'Administration judiciaire nationale (NCA), organe placé sous l'autorité de la Cour suprême. En effet, quelques jours plus tôt, le magistrat en question avait protesté contre l'ordre d'un haut responsable de la NCA de saboter les activités d'une association de juges peu favorables à l'adoption du système de cours d'appel. Les allégations selon lesquelles la Cour suprême aurait surveillé des magistrats et établi une liste noire ont alors surgi. En avril 2017, une commission d'enquête a examiné l'affaire et conclu que ces allégations n'étaient pas fondées. Cependant, le nouveau président de la Cour suprême Kim Myeong-su, entré en fonction en septembre de la même année, a ordonné une nouvelle enquête, qui a révélé que Yang était au cœur d’un scandale d'abus de pouvoir judiciaire. Depuis début janvier, le Parquet a interrogé celui-ci à trois reprises, avant de l’arrêter et de le placer en détention, estimant qu’il avait commis des crimes graves qui violent le principe de séparation des pouvoirs et la Constitution. Cette affaire montre l’urgence de réformer la structure judiciaire actuelle où le chef de la Cour suprême et la NCA détiennent trop de pouvoir, et de restaurer la confiance des sud-Coréens dans leur système judiciaire.