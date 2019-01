Les discussions entre Pyongyang et Washington avancent

ⓒKBS News

Le secrétaire d'Etat américain a indiqué mardi qu'il y avait eu « un peu plus d’avancées » lors des pourparlers de travail tenus entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en Suède. Mike Pompeo a également espéré que le deuxième sommet Pyongyang-Washington marquera un tournant dans le processus de dénucléarisation du pays communiste. Deux jours plus tôt, le président américain Donald Trump a, pour sa part, affirmé sur son compte Twitter que « d'énormes progrès » avaient été réalisés lors de sa rencontre avec l'émissaire nord-coréen Kim Yong-chol et qu'il avait hâte de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.





Les discussions entre la Corée du Nord et les Etats-Unis en vue de préparer le prochain sommet de leurs dirigeants s'accélèrent. Le vice-président du Parti des travailleurs nord-coréen, Kim Yong-chol, a effectué une visite de trois jours à Washington, du 17 au 19 janvier, au cours de laquelle il a rencontré le locataire de la Maison blanche. En outre, des pourparlers de travail entre les deux pays ont eu lieu à Stockholm du 19 au 21 janvier. A cette occasion, le représentant spécial du département d'Etat américain pour la Corée du Nord, Stephen Biegun, et la vice-ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, auraient mené des négociations marathon sur les mesures de dénucléarisation du royaume ermite ainsi que les contreparties américaines.





Pompeo a fait état d’«avancées » réalisées lors de ces pourparlers en vue de mettre en œuvre les engagements pris par les deux pays lors du premier sommet tenu le 12 juin à Singapour. Le chef de la diplomatie américaine a également fait savoir que Biegun avait rencontré, en Suède, son « interlocuteur nouvellement nommé » de la Corée du Nord. L’identité de celui-ci n'a pas été dévoilée, mais selon certaines sources, il pourrait s'agir de l'ancien ambassadeur nord-coréen en Espagne Kim Hyok-chol. Pompeo a toutefois souligné qu'il restait beaucoup à faire, laissant entendre qu'il reste encore des difficultés à résoudre pour concrétiser le nouveau sommet.





Le 20 janvier, l’occupant de la White House a, de son côté, affirmé sur Twitter avoir eu une « rencontre extraordinaire » avec les plus hauts représentants de Pyongyang, faisant référence à son entretien avec l’envoyé nord-coréen Kim Yong-chol, qui a eu lieu deux jours plus tôt. Le dirigeant américain a ajouté qu'il avait hâte de retrouver Kim Jong-un fin février. Il a également révélé avoir reçu une lettre de la part du leader nord-coréen.





Cependant, aucune annonce n'a été faite concernant la date et le lieu de leur prochain tête-à-tête. Certains observateurs estiment que les divergences de vues entre Pyongyang et Washington n'ont toujours pas été réduites. Selon le vice-président américain Mike Pence, Trump est convaincu que de véritables progrès seront accomplis et, lors de leur deuxième sommet, il fera part à Kim de son espoir de voir des mesures concrètes prises en vue d'une véritable dénucléarisation. Par le biais de ces propos, Washington semble faire pression sur Pyongyang afin d’obtenir un accord sur les mesures réelles de dénucléarisation lors du prochain tête-à-tête.





Bref, si pour l’heure des résultats concrets ne se manifestent pas encore, quelques signes positifs se dégagent de ces contacts en cours. Certains font remarquer que l'administration américaine ne parle plus de dénucléarisation « définitive et complètement vérifiée » mais semble préférer désormais une solution « étape par étape ».