Une exposition sur les 512 jours de Wanna One ouvrira le 1er février

Les 512 jours que les onze membres ont passés ensemble sous le nom « Wanna One » seront bientôt présentés au musée Sangsang Space à l’intérieur de l’Ipark Mall Yongsan à Séoul. Intitulé « WANNA ONE Forever » », cette exposition sera inaugurée le 1er février. Les images, vidéos et produits personnels de chaque membre y seront exposés.





Afin de projeter la vidéo montrant l’histoire courte mais intense de ce boys band, 11 écrans géants haut de 8 m seront déployés. Chaque jour, il y aura dix séances entre 11h et 21h, et le nombre d’entrées pour chaque séance sera limité à 300 personnes. Durant 50 minutes, ses fans pourront retrouver les moments les plus forts sur scène et découvrir les coulisses.





Rappelons que Wanna One, formé à travers l’émission « Produce 101 Season 2 » diffusée sur Mnet, avait fait ses débuts le 7 août 2017 au Gocheok Sky Dome à Séoul, qui peut accueillir environ 20 000 spectateurs. Ce boys band dont le contrat s’est terminé le 31 décembre, a donné ses concerts d’adieu du 24 au 27 janvier dans le même stade.





Après ces spectacles qui ont mis fin aux activités du groupe, les onze garçons vont commencer leur nouvelle carrière individuelle dans leurs agences respectives.